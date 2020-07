FN-topp: USAs rettferdiggjøring av drapet på Soleimani setter en farlig presedens

Callamard, som er FNs spesialrapportør på utenomrettslige henrettelser, har i en ny rapport konkludert med at droneangrepet som drepte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad i januar, var ulovlig.

Rapporten ble lagt fram for FNs menneskerettsråd torsdag.

Det målrettede drapet er det første kjente tilfellet der en statlig aktør har påberopt seg selvforsvar for å rettferdiggjøre et angrep mot en annen statlig aktør på et annet lands territorium, sier Callamard. Verden kan ikke la dette tilfellet sette en farlig presedens, mener hun.

Callamard krever et internasjonalt regelverk som regulerer bruk av droner i krigføring.