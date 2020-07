Enighet om at spiret på Notre-Dame skal bygges som det var

– Det er stor konsensus både i folkeopinionen og blant beslutningstakerne om at spiret må bygges opp igjen akkurat slik det var før brannen, sier Frankrikes nye kulturminister Roselyne Bachelot til fransk radio torsdag.

Uttalelensen kommer samme dag som kommisjonen som skal beslutte hvordan det nye spiret skal se ut, møtes.

Bachelot understreker imidlertid at det er president Emmanuel Macron som har siste ord i saken. Macron har tidligere støttet ideen om at det nye spiret bør få et moderne uttrykk.

Spiret og store deler av Notre-Dame-katedralen ble ødelagt i brannen i april i fjor.