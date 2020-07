Donalds Trumps niese, Mary Trump, kommer i neste uke med boken «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man».

Men allerede nå har flere medier begynt å omtalte innholdet i boken.

«Ingenting er nok. Dette er ikke den typiske narsissisten, Donald er ikke bare svak, egoet hans er en skjør ting som må bli styrket hele tiden, fordi han innerst inne vet at han ikke er noe av det han sier han er», omtaler Mary Trump onkelen ifølge USA Today.

New York Times har også fått tilgang til boken.

«Hans dyptsittende usikkerhet har skapt et svart hull som hele tiden trenger komplimenter, som forsvinner med en gang de har sunket inn», skriver Mary Trump ifølge avisen.

Beskylder Trump for opptaksprøve-juks

Hun beskylder onkel Donald for å ha jukset på opptaksprøven til universitetet i Pennsylvania. Mary Trump hevder at Joe Shapiro ble betalt av Donald Trump for å gjøre opptaksprøven for ham, skriver Washington Post.

«Han manglet aldri penger, og betalte kompisen sin godt», skriver Mary Trump.

Joe Shapiro er død. Han tidligere kone, ekstennisspilleren Pam Shriver, nekter for beskyldningene mot hennes avdøde ektemann.

– Han ville aldri tatt en prøve for noen, sier hun ifølge Washington Post.

Også Det hvite hus slår tilbake mot beskyldningene om opptaksprøve-juks.

Talsperson Sarah Matthews omtaler påstandene som «absurde» og «fullstendig falske». Matthews beskylder også Mary Trump for å ha egne økonomiske interesser ved å lansere boken.

«En klovn»

Mary Trump beskriver hvordan presidentens syn på verden preges av at han hadde et turbulent forhold til faren, Fred Trump Sr.

Donald Trumps niese Mary Trump har skrevet bok om sin onkel og familien. Hun sparer ikke på kruttet og kommer med en rekke negative karakteristikker av sin onkel Donald. Foto: AP

Hun skriver hvordan Donald Trump i oppveksten alltid iherdig forsøkte å unngå sin fars misnøye, ifølge Washington Post. Fred Trumps fem barn løy derfor ofte til sin far, ifølge Mary Trump, som skriver at Donald etterhvert utviklet en vane ved å lyve for fremstå bedre enn det han egentlig var.

Onkelens presidentambisjoner ble aldri tatt helt på alvor innad i familien, skriver hun, ifølge CNN.

– Han ønsket kun gratis publisitet rundt sitt eget varemerke, skriver niesen. Hun siterer samtidig sin tante Maryanne Trump Barry, som heller aldri hadde trodde at broren skulle ende opp som landets president. Maryanne betegner for øvrig sin bror som «en klovn».

Boken forsøkt stanset

Mary Trump, som er klinisk psykolog, er datter av Donalds bror Fred Trump Jr., som døde i 1981. Hun omtaler sin egen familie som «giftig».

Forlaget har fremskyndet utgivelsesdatoen med to uker etter at en domstol avviste et søksmål fra Trump-familien, som forsøkte å få til et midlertidig forbud mot å utgi boken.

Robert Trump, Donalds bror og Marys onkel, mener boken er i strid med en taushetspliktavtale signert av Mary Trump i 2001. Hun får ikke selv distribuere boka, men retten mener forlaget ikke er del av avtalen. Dermed får de trykke og distribuere den.