Politiet har avfyrt tåregass mot demonstranter i Serbia

Flere personer er skadd i sammenstøt foran parlamentet onsdag. Blant dem er flere opposisjonspolitikere.

Demonstrasjonene brøt ut da president Aleksandar Vucic offentliggjorde sine planer om å gjeninnføre nedstengningstiltak i Beograd to måneder etter de først ble lettet på.

Kritikere mener Vucic lettet på tiltakene for tidlig for å holde på makten, og at han dermed er skyldig i oppblussingen. Serbia hadde nasjonalvalg i slutten av juni.

Vucic trakk tilbake sine planer denne uken, men demonstranter har likevel avfyrt nødbluss og kastet steiner mens de har forsøkt å storme parlamentet.