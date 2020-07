Russland: Advokat kaller spionanklagen mot eksjournalist fabrikkert

Russiske medier spekulerer nå om saken mot den tidligere ansatte informasjonsrådgiveren i Roskosmos dreier seg om Safronovs dekning av russisk våpenhandel, blant annet med Egypt.

– Det finnes ingen bevis. Det finnes bare en bred anklage om at Safronov har delt klassifisert informasjon med Tsjekkia om russisk militærsamarbeid i Afrika og Midtøsten, sier advokat Ivan Pavlov om saken mot den spionsiktede Ivan Safronov.

Anklager etterforskere for tilbakehold av informasjon

Advokaten frykter nå at de russiske etterforskerne prøver å skjule sine intensjoner ved å ikke dele bevisgrunnlaget mot Safronov, og han mener dette er knyttet til hans arbeid som journalist.

– Hvis siktelsen ikke gjaldt hans virke, ville etterforskerne gjerne delt dokumenter for å overbevise ikke bare retten, men også offentligheten om at Safronov er skylding, konkluderer Pavlov.

Risikerer opptil 20 år i fengsel for spionasje

Ivan Safronov, en tidligere profilert journalist, tiltrådte i jobben som informasjonsrådgiver for Roskosmos-sjefen Dmitrij Rogozin for to måneder siden.

Tirsdag ble han pågrepet av FSB-agenter utenfor sin leilighet i Moskva.

Safronov er siktet for forræderi og risikerer opp til 20 år i fengsel. Han er anklaget for å ha samlet inn konfidensiell informasjon fra det russiske militæret på forespørsel fra et uspesifisert Nato-land, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax, som siterer FSB-kilder.