President Donald Trump annonserte allerede i slutten av mai at han vil trekke USA ut av Verdens Helseorganisasjon (WHO).

– Kina har total kontroll over WHO, sa Trump.

Årsaken utbroderte Det hvite hus i et fire siders langt brev til administrerende direktør Ghebreyesus. Trump anklaget ham for å la seg presse av Kina til å blant annet:

Erklære pandemi for sent (11. mars, etter at viruset har spredt seg til 14 land).

Gi Kina ros, til tross for at Kina har holdt tilbake informasjon om viruset.

Ikke kritisere Kina for at de nølte med å gi tilgang til internasjonale eksperter fra WHO, og for å nekte amerikanerne adgang.

Kritisere USA for reiserestriksjoner, men rose Kina for det samme.

Ignorere rasisme mot afrikanere i Kina som ble kastet ut av sine hjem.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

Trump benyttet også anledningen til å hylle hans forgjenger, Gro Harlem Brundtland og hennes håndtering av covid-19 sin slektning, SARS, i 2003.

«Hun nølte ikke med å kritisere Kina for å sette helsa i fare over hele verden ved at utbruddet dysses ned med den vanlige oppskriften å arrestere varslere og sensurere mediene.» skriver Det hvite hus.

Artikkelen fortsetter under bildet

WHO-sjef Brundtland under en konferanse om SARS, «forfaderen» til sars-cov-19, som skaper sykdommen covid-19. Foto: Andy Wong / AP / NTB scanpix

– Dette handler ikke om WHO



Trumps kritikere mener at dette er nok en tåkelegging av Trumps egne blundere. Ifølge New York Times lyttet ikke Trump til sine egne rådgivere da de foreslo tiltak, men ble påvirket av sine ikke-informerte businesskompiser. Trump brukte også tid på å irritere seg over amerikanske helsetopper som motsa ham da de annonserte i slutten av februar at viruset er i ferd med å spre seg i USA. Han reagerte med å true å sparke dem, og endte med å degradere sjefen deres i smittevernbyrået CDC.

I tillegg lot han seg irritere over kinesiske konspirasjonsteorier spredt av en kinesisk tjenestemann på Twitter, om at viruset stammer fra USA og brukte tid på dem.

Dette førte til forsinkelser i karantener, produksjon og distribusjon av tester og full forvirring i helsesektoren om hvor alvorlig de skal ta trusselen.

– Dette handlet aldri om å reformere WHO. Alt var løgn. Dette handlet om distraksjon og å finne syndebukker, sa senator Chris Murphy (D) fra Connecticut på Twitter.

– Det å forlate WHO kastrerer vår evne til å stoppe fremtidige pandemier og løfter Kina til på lederplass når det gjelder global helse. For et mareritt, skrev Murphy da Trumps planer ble kjent.

Trump truet med å sparke smittevernsjef Nancy Messonnier da hennes kommentarer fikk børsen til å stupe 26. februar. Foto: Amanda Voisard / Reuters / NTB scanpix

– Kan skade USAs borgere



Flere republikanere i Kongressen mener det er noe i det Trump sier, men de vil likevel at USA skal forbli i organisasjonen. Skal man endre den, må man gjøre det innenfra, mener de.

– Vi må ta en nøye titt på feilene WHO har gjort, men tiden for å gjøre det er etter krisen, ikke midt i en. Dette kan blant annet forstyrre kliniske studier som er viktige for utviklingen av vaksiner, som borgere i USA så vel som andre i verden trenger, sier leder av helsekomiteen, Lamar Alexander i en uttalelse.

Uttrekkingen kan gjøre det vanskeligere å samarbeide med andre land for å stoppe andre virus før de kommer til USA, og Trump bør heller samarbeide med Kongressen for reformer av WHO, sier han.

Skepsis i Representantes hus

Alexander får støtte fra flere andre prominente republikanere, blant annet gruppeleder i utenrikskomiteen i Representantenes hus, Michael McCaul

– Jeg deler Trumps frustrasjon rundt Ghebreyesus, men jeg tror vi kan gjøre mer forskjell i organisasjonen, har McCaul uttalt til flere amerikanske medier, CNN, og The Hill.

Tidligere etterretningsoffiser og leder for Kina-utvalget, Denver Riggleman, sier til The Hill at det er bedre å fikse WHO fra innsiden enn å trekke ut penger.

– Å trekke oss ut på dette tidspunktet tar fra oss muligheten til å endre ting og avsløre inkompetansen, sier han.

Grunnlovsspørsmål



Det er også reist tvil om Trump i det hele tatt kan trekke USA ut av organisasjonen uten godkjenning av Kongressen. Etter den amerikanske grunnloven har presidenten hovedansvaret for å forhandle fram internasjonale traktater, men USA er ikke bundet av dem uten Kongressens godkjennelse.

Flere jurister at dette også gjelder andre veien; presidenten kan heller ikke trekke USA ut av en traktat uten Kongressens medvirkning. Kongressen lagde en egen lov om tilslutting til WHO, den 14. juni, 1948.

WHO undersøker nå om alle vilkårene er møtt, men det er lite de kan gjøre mot en suveren nasjon. Da Sovjetunionen trakk seg ut i protest i 1949, ble landets medlemskap listet som «inaktivt». De kom tilbake etter Stalins død i 1953.

Bill og Melinda seiler opp som toppdonorer



USA er største bidragsyter til WHO, med 900 millioner USD, rundt 15 prosent av budsjettet. Størrelsen på «kontingenten» avgjøres basert på landets økonomi, og resten er frivillige bidrag. Mesteparten av bidragene er frivillige. For eksempel «må» USA betale kun 240 millioner USD, men de bidro med 660 som donasjon for 2018-2019 perioden.

Den nest største giveren er privat - Bill og Melinda Gates-stiftelsen, som bidrar med rundt over 500 millioner, to ganger mer enn EU.

Norge bidrar til sammen med ca 90 millioner USD, like mye som Kina, men mesteparten av Norges bidrag er frivillig.

Dersom USA tar all statlig finansiering med seg, vil altså stiftelsen til Bill og Melinda bli WHOs største donor.