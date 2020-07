Trump presser på for å gjenåpne skoler

Trump mener at myndighetene i mange delstater holder skolene stengt av politiske grunner, ikke på grunn av pandemien.

– De tror det blir bra for dem politisk, så derfor holder de skolene stengt, sa han på et møte om skoleplanene for høsten i Det hvite hus.

– Men det går ikke. Vi skal legge mye press på guvernører og alle andre for å gjenåpne skolene, sa han på møtet der helse- og utdanningsledere som var hentet fra hele USA, sa at skolene er klare for en trygg gjenåpning.

De argumenterte med at risikoen av å holde elevene hjemme er høyere enn risikoen som er knyttet til koronaviruset og at elevene trenger tilgang til matprogrammer og helsetjenester.

– Vi vil gjenåpne skolene. Alle vil det. Mammaene vil det, pappaene vil det, ungene vil det. Det er på tide, sa Trump.

Skeptiske

Men dette optimistiske synet møtes med betydelig skepsis hos andre. Lederen for USAs største fagorganisasjon for lærere sier at Trump er mer interessert i å score poeng foran valget enn i skoleelevenes sikkerhet.

– Trump har vist at han ikke klarer å begripe at folk dør. Over 130.000 amerikanere har allerede dødd, sier Lily Eskelsen Garcia, som er leder for National Education Association (NEA).

– Det er ingenting lærere heller vil enn å være tilbake i klasserommet eller på collegene med våre elever og studenter. Men det må være på en måte som er trygt for både studenter, lærere og lokalsamfunnet, sa hun.

– Politiske grunner

På møtet gjentok Trump påstanden om at Demokratene vil holde skolene stengt av politiske grunner og ikke helsegrunner. Det samme tvitret han dagen før: – De tror det hjelper dem i november. Galt, det forstår folk.

Trump roste beslutningen til Floridas guvernør Ron De Santis om å gjenåpne alle delstatens skoler etter sommeren, og han angrep Harvard-universitetet for beslutningen om å tilby kun online-undervisning.

– Jeg synes det er latterlig. Det er en lettvint beslutning, og de burde skamme seg, sa Trump tirsdag.

Motstridende råd

USAs nasjonale smittevernsenter CDC har gitt blandede råd. De sier at elever bør få gå tilbake til skolen, men at online-undervisning er den minst risikable måten å gjøre det på.

Noen skoler har planlagt å åpne skolene bare noen få dager i uka, men det er en løsning som utdanningsminister Betsy DeVos er sterkt kritisk til.

Barnas og foreldrenes mentale helse ble av mange trukket fram som et argument for å gjenåpne skolene.

– Barnas mentale helse og sosiale utvikling bør være like høyt prioritert som deres fysiske helse, sa førstedame Melania Trump på konferansen.