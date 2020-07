Utenriksminister Mike Pompeo sa tirsdag at han vil nekte visum til et ukjent antall kinesiske tjenestemenn til Kina åpner for at amerikanere kan reise til Tibet.

Han sier at både diplomater, journalister og turister hindres systematisk i å besøke Tibet, og at det er langt lettere for kinesiske tjenestemenn og andre å reise rundt i USA.