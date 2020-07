Russland og Kina nedla veto mot Syria-resolusjon i Sikkerhetsrådet

Resolusjonsforslaget ble lagt fram av Tyskland og Belgia, tross russisk motstand, opplyser diplomatiske kilder.

I forslaget ber de om at nødhjelpsforsyningene forlenges med ytterligere ett år, at de skal være uavhengig av Syrias regjering og at de skal føres inn i landet ved to steder på grensen til Tyrkia.

Russland ønsker på sin side at nødhjelpen fraktes inn på kun ett sted på den tyrkiske grensen, og at forlengelsen skal være på seks måneder.

Tyskland og Belgia ønsket opprinnelig at en grenseovergang på grensa til Irak også skulle gjenåpnes for medisinsk hjelp i forbindelse med koronakrisen, men droppet ideen på grunn av russisk motstand.

Russland mener at nødhjelp skal leveres fra områdene i Syria som kontrolleres av regimet, men FNs humanitære sjef Mark Lowcock har vist til at grenseovergangene fra Tyrkia fortsatt er en livlinje for millioner av syrere som ikke kan nås på andre måter.

Tidligere var fire steder på grensa til Tyrkia åpne for internasjonal nødhjelp, men i januar fikk Russland igjennom at antallet skulle reduseres til to.