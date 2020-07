FN: Åpenbare krigsforbrytelser i Idlib-offensiven i Syria

Mennesker ble utsatt for «ufattelige lidelser» under offensiven som startet på tampen av fjoråret, ifølge Den uavhengige internasjonale granskingskommisjonen for Syria.

Syrias president Bashar al-Assads regime igangsatte med Russlands støtte storoffensiven i desember. Målet var å gjenerobre de siste områdene i landet som fortsatt var kontrollert av væpnede jihadister.

– Barn ble bombardert på skolen, foreldre ble bombardert på markedet, pasienter ble bombardert på sykehuset, og hele familier ble bombardert selv mens de flyktet, sier kommisjonens leder Paulo Pinheiro.

Angrep fra alle parter

Opprørerne i Idlib-regionen nordvest i Syria er dominert av jihadistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS). En skjør våpenhvile trådte i kraft tidlig i mars, meklet fram av Tyrkia, som støtter opprørerne, og Russland.

Offensiven drev 1 million mennesker på flukt, og over 500 sivile ble drept, ifølge FN.

Den 29 sider lange granskingsrapporten omfatter perioden fra 1. november til 1. juni. Her dokumenteres 52 angrep, fra alle parter i konflikten, som førte til sivile tap og ødeleggelser av sivil infrastruktur.

Måtte flykte

Deriblant var 17 angrep som rammet sykehus og helseinstitusjoner, 14 angrep mot skoler, 9 mot markeder og 12 andre mot boliger.

– Angrepene bar preg av krigsforbrytelser, heter det i rapporten.

– De førte på forutsigbart vis til massive fordrivelser, ettersom sivile ikke hadde noe annet valg enn å flykte, og kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten, står det videre.

I rapporten anklages både regjeringsstyrkene og HTS for plyndring og andre krigsforbrytelser.

«Avskyelig»

Hanny Megally, en av de tre kommisjonsmedlemmene, sier at krigsforbrytelser sannsynligvis ble begått av både syriske og russiske militærfly.

– Vi dokumenterte to hendelser der vi tror at det var russiske fly som gjennomførte disse angrepene, sa Megally på en virtuell pressekonferanse tirsdag.

Pinheiro mener det ikke finnes noen forklaring på hvordan slike forutsigelige nivåer av lidelser kunne fortsette.

– Det er fullstendig avskyelig at sivile etter over ni år fortsetter å bli hensynsløst angrepet, selv målrettet, mens de lever sine hverdagsliv, sier han.

– Regimetro styrker og FN-utpekte terrorister brøt åpenbart krigens lover og syriske siviles rettigheter, fortsetter Pinheiro.

Bønn

Den brasilianske juristen sa til pressen at han frykter at han i framtida igjen vil måtte rapportere om at «denne blodsutgytelsen fortsetter uhindret».

Kommisjonen ber alle parter i krigen i Syria om å slutte å angripe sivile. Andre stater bes også om å bidra til at de skyldige stilles til ansvar for dokumenterte forbrytelser.

Rapporten skal etter planen presenteres for FNs menneskerettighetsråd 14. og 15. juli.

Over 380.000 mennesker er drept, og nesten halvparten av landets befolkning er drevet på flukt under krigen, som brøt ut etter at Assad-regimet slo brutalt ned på massedemonstrasjoner våren 2011.