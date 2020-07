Rekordvarme i Sibir i juni

Målingene er gjort av klimaovervåkingstjenesten C3S, som er en del av EUs Copernicus-prosjekt.

– Gjennomsnittstemperaturen i hele arktiske Sibir sammenlagt var over 5 grader høyere enn normalt og over én grad høyere enn i 2018 og 2019, som begge hadde de to forrige juni-rekordene, heter det i en uttalelse fra C3S.

C3S-leder Carlo Buontempo sier at temperaturene i Arktis stiger raskere enn i resten av verden, og han betegner utviklingen som «bekymringsfull».