WHO: Pandemien viser ingen tegn til å avta

– Utbruddet akselererer, og vi har definitivt ennå ikke nådd pandemiens smittetopp, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse tirsdag.

På verdensbasis er over 540.000 mennesker registrert døde etter å ha vært smittet med coronavirus. Antallet påviste smittetilfeller har passert 11,8 millioner, mens nesten 6,8 millioner mennesker er friskmeldt, viser Worldometers oversikt.

200.000 dødsfall



Europa er det kontinentet med flest coronarelaterte dødsfall. Tallet rundet tirsdag 200.000 dødsfall, ifølge nyhetsbyrået AFPs opptelling. Storbritannia, Italia, Frankrike og Spania står alene for to tredeler av dødsfallene. Storbritannia er hardest rammet, og tirsdag steg det offisielle tallet til 44.391 coronarelaterte dødsfall.

WHO-professor Benedetta Allegranzi uttalte at WHO nå undersøker nye beviser for at coronaviruset kan spres via luftsmitte etter en kraftfull oppfordring fra hundrevis av forskere.

– Vi erkjenner at det dukker opp nye beviser på dette feltet. Derfor tror vi at vi er nødt til å være åpne angående disse bevisene og forstå implikasjonene de medfører, sa WHO-professoren på pressekonferansen.

Får refs



En stor internasjonal gruppe av forskere gikk tidligere denne uken ut med en oppfordring til blant annet WHO om å erkjenne at coronaviruset kan spres via luftbåren smitte, og mye lengre enn to meters avstand.

Den siste tiden har WHO fått refs fra flere hold for å tilsynelatende ha avviket noe fra det internasjonale vitenskapelige samfunnet. WHO har lenge holdt fast ved at viruset primært spres via dråpesmitte ved hosting eller nysing og kontaktflater, og organisasjonen har tatt avstand fra teorien om luftbåren smitte.