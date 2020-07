Bolsonaro har testet positivt for coronavirus

– Den var positiv, sa Bolsonaro til pressen i Brasilia, ifølge avisa The Guardian.

Bolsonaro sier samtidig at han føler seg «helt fin» og at han bare har milde symptomer på virussykdommen covid-19.

Brasil er hardest rammet i verden etter USA med over 65.000 døde og over 1,6 millioner smittede. Man regner med at det reelle tallet er høyere.

«En liten influensa»

Siden begynnelsen av pandemien har Bolsonaro nedtonet det han kaller «bare en liten influensa». Den høyrepopulistiske presidenten har ignorert regler om sosial distansering og bruk av munnbind, som er påbudt i hovedstaden Brasilia.

– Jeg er i form, normal. Jeg har til og med lyst til å gå meg en tur her, men jeg kan ikke på grunn av legenes anbefalinger, sa Bolsonaro, som for anledningen var iført munnbind, til pressen tirsdag.

Det hadde han også mandag, da han fortalte at han hadde blitt coronatestet og at det ble tatt et røntgenbilde av lungene hans på et militærsykehus for sikkerhets skyld.

Samme dag gjorde Bolsonaro flere endringer for å lette på påbudene i en ny lov som gjør det obligatorisk å bruke munnbind i det offentlige.

Feber

Ifølge lokale medier lider presidenten både av feber, hoste og muskelsmerter, men Bolsonaro sier til CNN Brasil tirsdag at feberen har avtatt.

Verdens helseorganisasjon (WHO) ønsker presidenten god bedring og påpeker på en pressekonferanse at diagnosen viser at alle potensielt kan bli utsatt for viruset.

Ambassadefeiring

Forrige helg feiret Bolsonaro USAs uavhengighetsdag sammen med USAs ambassadør til Brasil. Bolsonaro delte bilder på sosiale medier med armen rundt ambassadøren og sammen med flere ministre og rådgivere. Ingen hadde munnbind.

USAs ambassade tvitret mandag at ambassadør Todd Chapman ikke viser noen covid-19-symptomer, men at han skal testes.

Bolsonaro testet negativt for coronaviruset tre ganger i mars etter å ha møtt USAs president Donald Trump i Florida. En rekke medlemmer av hans delegasjon til USA viste seg siden å være smittet, ifølge brasilianske medier.