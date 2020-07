EU: Israelsk annektering kan destabilisere Midtøsten

En annektering kan ha konsekvenser for forholdet landene har til Israel, advarte utenriksministerne.

– Vi er alle enige om at annektering av de palestinske områdene okkupert i 1967 innebærer overtredelse av folkeretten og setter grunnlaget for en fredsprosess i fare, sa ministrene i en felles uttalelse under en videokonferanse.

Alvorlige konsekvenser

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere varslet at han ønsket annektere store deler av den palestinske Vestbredden allerede fra 1. juli. Prosessen har ennå ikke kommet i gang, og det er usikkert hva som vil hende videre.

– Vi kommer ikke til å anerkjenne endringer til 1967-grensene uten godkjenning fra begge parter i konflikten, advarte utenriksministrene i en uttalelse fra det tyske utenriksdepartementet.

– Vi er også enige om at en annektering vil ha alvorlige konsekvenser for sikkerheten og stabiliteten i regionen, understreket de.

EU mot annektering

Uttalelsen kommer etter at EU de siste ukene har ført en diplomatisk kampanje mot annektering. Unionen kan imidlertid ikke innføre formelle sanksjoner mot Israel uten at alle medlemslandene er enige.

Netanyahus kunngjøring om annektering av rundt 30 prosent av Vestbredden, inkludert områder med Israelske bosetninger og store deler av Jordandalen, er i tråd med president Donald Trumps såkalte fredsplan fra januar.

Palestinske myndigheter har forkastet planen, som de ikke hadde deltatt i utformingen av.