Trumps niese: Hans syn på verden ble preget av omsorgssvikt i oppveksten

Neste uke kommer niesens bok «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man».

En uke før utgivelsen har det lekket flere utdrag fra den allerede mye omtalte boken, hvor Mary Trump beskriver hvordan presidentens syn på verden preges av at han hadde et turbulent forhold til faren, Fred Trump Sr.

Mary skriver hvordan Donald Trump i oppveksten alltid iherdig forsøkte å unngå sin fars misnøye, ifølge Washington Post. Fred Trumps fem barn løy derfor ofte til sin far, ifølge Mary Trump, som skriver at Donald etterhvert utviklet en vane ved å lyve for fremstå bedre enn det han egentlig var.

– Han var kun ute etter publisitet

Mary Trump tar også for seg onkelens vei til Det hvite hus, og hun avslører at hun selv stemte på demokraten Hillary Clinton i 2016.

Hun skriver også at hun bestemte seg for å ikke delta på onkelens valgvake fordi hun var sikker på at Clinton ville vinne valget og at hun derfor fryktet at hun ikke ville klare å skjule sin glede.

Onkelens presidentambisjoner ble aldri tatt helt på alvor innad i familien, skriver hun, ifølge CNN.

– Han ønsket kun gratis publisitet rundt sitt eget varemerke, skriver niesen. Hun siterer samtidig sin tante Maryanne Trump Barry, som heller aldri hadde trodde at broren skulle ende opp som landets president. Maryanne betegner for øvrig sin bror som «en klovn».

Boken forsøkt stanset

Mary Trump, som er klinisk psykolog, er datter av Donalds bror Fred Trump Jr., som døde i 1981. Hun omtaler sin egen familie som «giftig».

Forlaget har fremskyndet utgivelsesdatoen med to uker etter at en domstol avviste et søksmål fra Trump-familien, som forsøkte å få til et midlertidig forbud mot å utgi boken.

Robert Trump, Donalds bror og Marys onkel, mener boken er i strid med en taushetspliktavtale signert av Mary Trump i 2001. Hun får ikke selv distribuere boka, men retten mener forlaget ikke er del av avtalen. Dermed får de trykke og distribuere den.

Arvestrid

Mary Trumps misnøye med onkelen kommer ikke ut av det blå. Da bestefaren Fred Trump Sr. døde i 1999 mottok ikke hun og broren arven de hadde forventet. Derfor utfordret de testamentet i et forsøk på å få den summen de mente de hadde krav på.

Hun og broren ble til slutt enige om et forlik med Donald Trump og hans søsken, og de mottok en ukjent sum. Forholdet til onkelen har ikke vært lystig siden.

Nå gir hun altså ut boken, som kommer i kjølvannet av tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Boltons mye omtalte bok, der Trump beskrives som korrupt og inkompetent.