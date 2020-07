Jeffrey Epsteins venninne overført til fengsel i New York

Maxwell, Epsteins kjæreste gjennom mange år, ble pågrepet i New Hampshire i forrige uke etter å ha holdt seg i skjul i lengre tid etter at Epstein begikk selvmord i fengsel.

Maxwell, som er datter av den britiske avismagnaten Robert Maxwell, er siktet for å ha lokket unge jenter helt ned i 14-årsalderen til å ha sex med Epstein.

Påtalemyndigheten gjør det klart at de ikke vil at hun skal kunne løslates mot kausjon. De sier det er ekstremt høy risiko for flukt siden hun har pass fra tre land, er rik, har tallrike internasjonale kontakter og «overhodet ikke noen grunn til å ville bli i USA, der hun risikerer langvarig fengselsstraff».