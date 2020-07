Bolsonaro testes for koronaviruset

Bolsonaro sa til CNN Brazil at det ble tatt et røntgenbilde av lungene hans på et militærsykehus for sikkerhets skyld. Resultatet ventes tirsdag.

Siden begynnelsen av epidemien har Bolsonaro nedtonet det han kaller «bare en liten influensa» og ignorert regler om sosial distansering og bruk av munnbind.

Brasil er hardest rammet i verden etter USA med over 65.000 døde og over 1,6 millioner smittede.

Mandag gjorde Bolsonaro flere endringer for å lette på påbudene i en ny lov som gjør det obligatorisk å bruke munnbind i det offentlige.