Redd Barna: Tusenvis av barn i fare i Jemen

Fra januar til april stupte tallet på personer som oppsøkte helsehjelp for barn med hele 80 prosent, opplyser bistandsorganisasjonen i en pressemelding.

Ikke nok penger

Rundt 32 milliarder kroner trengs for å møte de humanitære behovene i Jemen i år, men så langt har giverland og -organisasjoner kun bidratt med 18 prosent av summen, ifølge FNs kontor for samordning av humanitær hjelp.

Redd Barna sier svikten har gjort at de har måttet dramatisk redusere helsetilbudene de har tilgjengelige.

– Folk møter på helseklinikkene bare for å oppleve at det ikke finnes nok ressurser til å hjelpe alle. I tillegg mangler leger og helsepersonell beskyttelsesutstyret de trenger for å gjøre jobben sin, sier Redd Barnas landdirektør i Jemen, Xavier Joubert.

Kan ikke behandle alle

I snitt må hver helseklinikk vise bort 450 mennesker i måneden. Rundt 207 av disse er barn som lider av sykdommer som kan behandles, som denguefeber og kolera.

Årsaken er blant annet at helseklinikkene må konsentrere seg om korona og at det er alvorlig mangel på leger og sykepleiere ved mange sykehus og helseklinikker.

– Helsetilbud lider generelt, men det er barna som blir hardest rammet. Tusenvis av barn som trenger daglig hjelp, er nå i fare. Verden gjør ingenting, og bistanden er til og med redusert, mens barn dør, understreket Joubert.