Ocean Viking fikk legge til kai på Sicilia

– Etter en dag med venting har Ocean Viking fått instruks fra havnemesteren i Porto Empedocle om å forberede seg på å legge til kai om rundt 30 minutter, tvitret den franske organisasjonen som drifter skipet, i 18.30-tida mandag.

Da hadde skipet ventet rundt 4 kilometer fra havna på grønt lys fra myndighetene. Samme kveld melder NRK at skipet har lagt til kai.

De 180 migrantene om bord ble reddet opp av skrøpelige båter i Middelhavet mellom 25. og 30. juni.

De skal etter hvert gå om bord i ei ferje som ligger fortøyd utenfor kysten av Sicilia, hvor de skal i karantene i 14 dager.

Italienske myndigheter gikk i helgen med på å ta imot migrantene etter at SOS Méditerranée erklærte unntakstilstand og advarte om at mannskapet var i ferd med å miste kontrollen over situasjonen.

– Mange av de overlevende lider av akutte mental lidelser og uttrykker at de har til hensikt å skade seg selv. En mann forsøkte å ta livet sitt i dag, sa organisasjonen fredag.

Rederiet Hoyland Offshore, som eier skipet, sier at migrantene mest sannsynlig må vente på resultatene fra koronatestene som ble tatt søndag, før de kan overføres til ferja.

– Så langt har kapteinen fått beskjed at 90 av testene er negative, sier Trym Jacobsen i rederiet til NRK.