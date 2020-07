Storbritannia innfører sanksjoner mot russere og saudi-arabere

Det er første gang at Storbritannia på egen hånd utpeker og straffer personer og organisasjoner som er anklaget for brudd på menneskerettighetene, skriver The Guardian.

Sanksjonene innebærer at aktørenes midler og eiendeler blir fryst, i tillegg til at de ilegges innreiseforbud til Storbritannia.

– Denne regjeringen er forpliktet til å sørge for at Storbritannia blir en enda sterkere aktør i kampen for det gode her i verden. De som er skyldige i de verste menneskerettighetsbruddene, vil bli holdt ansvarlige av oss, sier utenriksminister Dominic Raab.

25 av personene er fra Russland. De utpekes på grunn av deres antatte tilknytning til dødsfallet til advokaten Sergej Magnitskij, som døde i et russisk fengsel i 2009. Magnitskij arbeidet tidligere for den britiske finansmannen og Putin-kritikeren William Browder.

I tillegg er også 20 saudiarabiske statsborgere rammet av sanksjonene. Det britiske utenriksdepartementet mener at disse hadde en rolle i drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi, som ble drept på den saudiarabiske ambassaden i Istanbul i 2018.

På sanksjonslista står også personer fra Myanmar og Nord-Korea, ifølge The Guardian.