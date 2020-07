Russisk journalist funnet skyldig i «rettferdiggjøring av terrorisme»

Påtalemyndigheten ba om seks års fengsel og et forbud mot å drive med journalistikk i fire år, men Prokopjeva slapp unna med en bot på 500.000 rubler, tilsvarende rundt 65.000 norske kroner.

Likevel er hun dømt for å rettferdiggjøre terrorisme etter at hun skrev en kommentar for kanalen Moskvas Ekko om et angrep mot den russiske etterretningstjenesten FSB.

I november 2018 sprengte en 17 år gammel anarkist seg selv i lobbyen til FSB i Arkhangelsk nord i Russland. Tre personer ble skadd i angrepet.

I kommentaren koblet Prokopjeva angrepet til det politiske klimaet under president Vladimir Putins styre.

EU-kritikk

Journalistorganisasjonen Reportere uten grenser ba Russland droppe saken i forkant av rettssaken og mente en dom vil sette en presedens som utgjør en fare for alle russiske journalister.

EU-kommisjonen kaller dommen for uberettiget.

– Straffeforfølgelsen av Prokopjeva bekrefter det stadig krympende rommet for uavhengig journalistikk og sivilsamfunn i Russland de siste årene, sier EUs utenrikspolitiske talsmann Peter Stano i en uttalelse.

Anke

40 år gamle Prokopjeva nekter straffskyld og har varslet at hun vil anke dommen, med henvisning til ytrings- og pressefriheten.

– Undertrykkelse utvikler seg langsomt, sa hun på slutten av rettssaken, der hun utdypet:

– Jeg er ikke redd for å kritisere regjeringen. Jeg er ikke redd for å kritisere sikkerhetssystemet og si fra når maktorganene gjør noe galt. Det er fordi jeg vet at det er fryktelig hvis jeg ikke sier noe.

«En skam»

Flere personer ble i helgen pågrepet i Moskva under demonstrasjoner mot rettssaken i Pskov, 30 mil sørvest for St. Petersburg.

Da dommeren leste opp kjennelsen, ropte tilhengere i salen at dommen var en skam og at hun ikke er skyldig.

De siste årene har russiske myndigheter slått hardt ned på kritikere, inkludert journalister, som opplever stadig trangere kår for ytringsfriheten.