239 forskere: – Coronaviruset er luftbåren

I et åpent brev til Verdens helseorganisasjon (WHO) legger 239 forskere fra 32 land frem forskning som underbygger teorien om at coronaviruset faktisk er luftbåren, og ikke utelukkende dråpesmitte.

De mener at mindre partikler i luften kan føre til smitte.

– Vi er 100 prosent sikre på det, sier leder av den uformelle forskergruppen, Lidia Morawska, til Los Angeles Times.

Nå ber de WHO endre sine retningslinjer for å unngå smitte i tråd med de nye funnene, melder New York Times.

WHO holder fast ved at viruset smitter gjennom større luftveisdråper og ved menneskelig kontakt – at når smittede prater, hoster eller nyser kan personer i nærheten bli smittet av smittebærende dråpepartikler, i tillegg til smitte som henger igjen på gjenstander. Derav regelen om avstand og hyppig håndvask.

– Ikke støttet av tydelig fakta



WHO mener at bevisene for at viruset er luftbåren ikke er gode nok:

– Vi har uttalt gjentatte ganger, spesielt de siste par månedene, at vi ser på luftbåren smitte som en mulighet, men at det ikke er støttet av solid eller til og med tydelig fakta, sa Benedetta Allegranzi, WHOs tekniske leder for forebygging og kontroll av infeksjoner, til New York Times.

De 239 forskerne mener det er bevis nok, og peker blant annet på den økende smitten i barer, restauranter, kontorer og butikker på verdensbasis. Forskerne mener dette beviser at smitten også henger igjen i luften i mindre partikler, som igjen fører til at de som er i samme luftrom blir smittet, skriver den amerikanske avisen.

Kan bety endringer



Dersom viruset faktisk er luftbåren, kan det bety store endringer. Munnbind kan kreves inne, selv når regelen om avstand opprettholdes, og ventilasjonssystemer i skoler, gamlehjem, hus og kontorer kan måtte oppdrageres, skriver New York Times.

WHO sier i en kommentar til nyhetsbyrået Reuters at de er klar over artikkelen og gjennomgår innholdet med sine tekniske eksperter.

Per 6. juli er 355.656 personer testet for viruset i Norge, og 948 har blitt innlagt på sykehus. 251 personer har så langt mistet livet til sykdommen.