Demokratiaktivist Joshua Wong ber verden stå sammen med Hongkong

Wong er en av de mest profilerte demokratiaktivistene i Hongkong og er mislikt av myndighetene i Beijing.

I forbindelse med at han og flere andre straffeforfølges for protestene i fjor, talte han utenfor en domstol i Hongkong mandag.

– Vi må fortsatt la verden få vite at dette er tiden for å stå sammen med Hongkong, sa Wong og la til at de aldri vil gi opp og overgi seg til Beijing.

Den nye sikkerhetsloven som trådte i kraft forrige uke, retter seg mot handlinger som kinesiske myndigheter mener kan splitte Kina og undergrave statsmakten, samt terrorhandlinger og annen oppførsel som truer nasjonal sikkerhet.

Dermed kan aktivister som vil ha uavhengighet eller autonomi, straffes for sine meninger.

Det førte blant annet til at demokratigruppa Demosisto, som Wong ledet, ble oppløst.