Ennio Morricone er død

Det melder det italienske nyhetsbyrået Ansa.

91-åringen var innlagt på sykehus i Roma etter å ha falt og pådratt seg et lårbeinsbrudd, og han døde som følge av komplikasjoner av dette, ifølge flere medier.

Morricone-familiens advokat og venn Giorgio Assumma sier til DPA at Morricone døde tidlig mandag, «beholdt total tilstedeværelse og verdighet helt til det siste», og fikk tatt farvel med sin kone Maria.

Morricone ble født i Roma i 1928, og har komponert musikk til over 400 filmer og TV-produksjoner.

Komponisten er mest kjent for å stå bak musikken til flere spaghettiwestern-filmer på 60- og 70-tallet, blant annet «Once Upon a Time in the West» og «The Good, the Bad and the Ugly» med Clint Eastwood.

I nyere tid har han også samarbeidet med blant annet Quentin Tarantino.

Da han snakket med NTB før sin konsert i Telenor Arena i januar 2019, fortalte han hva som drev ham til å fortsatt spille konserter, langt inn i alderdommen.

– Hoveddrivkraften min er å se og føle reaksjonen til publikum når de lytter til musikken min, og lytter til musikken uten bildene fra filmen. Det er veldig viktig så vel som givende for meg å se, sa Morricone.

I 2016 vant han Oscar i kategorien beste originalmusikk for filmen «The Hateful Eight». I 2007 mottok han mottok en Æres-Oscar, delt ut av Clint Eastwood.