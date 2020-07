Amerikanerne mindre lykkelig enn på nesten 50 år

I 2018 svarte 31 prosent at de var svært lykkelige. Ikke på noe tidspunkt de siste 48 årene har andelen vært lavere enn 29 prosent, men nå er den altså snaut halvparten så stor.

I år inngår spørsmålet om lykke i en studie utført i mai av den nasjonale vitenskapsstiftelsen NSF, og University of Chicago. De ville se hvordan det står til med amerikanerne før, under og etter at koronapandemien slo til.

Ensomhet

Halvparten av de spurte sier de ofte eller av og til har følt seg isolert de siste ukene. Det er mer enn dobbelt så mange som de 23 prosentene som svarte det samme for to år siden.

Seniorforsker Louise Hawkley ved University of Chicago er overrasket over at ikke enda flere føler seg ensomme.

– Tallet er ikke så høyt som det kunne vært. Folk har funnet måter å holde kontakt med hverandre. Det er ikke nok, men folk klarer seg til en viss grad, sier hun.

47 år gamle Lexi Walker i South Carolina er en av dem som har hatt det tøft i 2020. Hun sier hun har kjent angst og depresjon i store deler av året. Kort tid etter at katten hennes døde, mistet hun faren sin i februar.

Da hun var klar for å komme seg ut og være sosial og komme seg ut av sorgen, slo koronaen til.

– Det har vært det ene etter det andre. Det er veldig vanskelig. Og det verste for meg, etter alt dette, er å ikke vite hva som kommer til å skje, sier hun.

Før Floyd

Undersøkelsen er utført blyant 2.279 voksne amerikanere 21.–29. mai. Dermed var mye av den allerede gjennomført før massedemonstrasjonene i kjølvannet av at en politimann satte kneet på nakken til George Floyd i nesten åtte minutter, slik at den svarte mannen døde.

Demonstrasjonene har gitt fornyet kraft til Black Lives Matter-bevegelsen og satt søkelys på politivold og rasisme.

Mener landet går feil vei

Også på landets vegne er amerikanerne mer nedstemt, og her har endringen gått fort. Mens 39 prosent mente landet gikk i riktig retning i vinter, var andelen nede i 21 prosent tre måneder senere, skriver CNN og viser til en annen undersøkelse fra Monmouth University i juni. Det er nesten en halvering.

Snur man på spørsmålet, har andelen som mener det bærer galt av sted, økt fra 54 prosent til 74 prosent.