40.000 nye smittede i USA

Det totale antall koronasmittede i USA er vokst til 2.876.143 etter at 39.379 nye tilfeller ble registrert søndag. 129.891 mennesker har dødd av viruset.

Søndag var fjerde dag på rad med rekordhøye antall smittede, inkludert en topp på 57.683 fredag. Det noe lavere antallet søndag kan skyldes etterslep i rapporteringen på grunn av 4. juli-helgen.

Smitten har de siste ukene vært i rask økning i 40 delstater etter at mange delstater, de fleste republikanskstyrte, gjenåpnet for tidlig. Nå er de i ferd med å stramme kraftig til igjen for å bremse pandemien.

USA er hardest rammet i verden av koronaviruset, både i antall og i døde. I antall smittede per innbygger ligger landet på sjette plass. Der ligger Belgia først.

Mye folk 4. juli

4. juli-helgen ble formørket av en voksende visshet om at den usammenhengende responsen på pandemien har hatt en høy pris i hele det sørlige og vestlige USA etter at det første episenteret New York nå har fått kontroll.

Både i Florida, Texas og California var mange av strendene stengt i helgen for å unngå at for mange mennesker stimlet sammen.

Øverste helseansvarlige i Harris County, som omfatter Houston, Lina Hidalgo, sier at restauranter fortsatt er åpne og at innendørs arrangementer fortsatt kan finne sted, men at det som trengs, er en nedstengning.

Gjenåpnet for tidlig

Både i Texas, Florida og Arizona sier myndighetene at de nye utbruddene skyldes at de gjenåpnet for tidlig, i strid med anbefalingene til USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci.

Alle tre delstatene har republikanske guvernører som i likhet med president Donald Trump var mest interessert i å få økonomien i gang og ikke tok koronaviruset på alvor da det ennå ikke viste seg like akutt som i New York.

– Vi gjenåpnet altfor tidlig i Arizona, sier Phoenix' demokratiske ordfører Kate Gallego og antydet at det burde innføres en full nedstengning.

Sykehus kan bryte sammen

I Austin er ordfører Steve Adler bekymret for at hele sykehusvesenet i Texas skal bryte sammen.

– Om vi ikke får kontroll, er vi bare to uker unna at sykehusene blir overbelastet, og ti dager unna at vi ikke har mer plass i intensivenhetene, sier han.

I Houston var alle sengene i intensivenhetene i verdens største sykehuskompleks opptatt en dag denne uka.

Ifølge Texas Tribune ble det registrert nesten 8.200 nye koronasmittede i Texas, mens Washington Post skriver at det ble satt ny rekord i Florida med over 10.000 nye smittede.