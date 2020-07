Statue av svart slavemotstander revet ned

Politiet sier at statuen ble fjernet fra Maplewood-parken i Rochester i delstaten New York søndag og funnet ved bredden av Genesse-elva 15–20 meter borte.

Statuen sto langs den såkalte Underjordiske jernbanen, der Douglass og Harriet Tubman hjalp slaver med å rømme fra Sørstatene før borgerkrigen.

5. juli 1852 holdt Douglass en berømt tale der han stilte spørsmål ved verdien av å feire 4. juli. Han kalte frihetsfeiringen en skam i et land som undertrykket sine svarte borgere og holdt dem som slaver.

Uavhengighetsdagen er for slaven «en dag som mer enn noen annen dag i året minner ham om den grove urettferdigheten og ondskapen som han er et konstant offer for», sa han i talen.

Carvin Eison, leder for prosjektet som sto bak å sette opp statuen i Rochester, sier at en ny statue blir satt opp fordi den som ble veltet, er for skadet.

– Er dette en form for gjengjeldelse på grunn av den nasjonale feberen når det gjelder monumenter fra konføderasjonen? Det er mer enn skuffende, sier han.