Iran bekrefter at sentrifugesenter ble rammet av brann

Myndighetene har hittil nedtonet brannen, som startet torsdag. Men et bilde og en video som iransk TV har sendt, viser en brannskadd toetasjes murbygning med ødelagt tak ved atomanlegget ved Natanz.

En talsmann sa søndag at arbeidet med senteret startet i 2013 og var ferdig i 2018. Han sa at det var planen å bygge flere avanserte sentrifuger der, men at dette nå kan bli forsinket.

Iran begynte å eksperimentere med avanserte sentrifugemodeller etter at USA trakk seg fra atomavtalen fra 2015. Landet har lenge hevdet at atomprogrammet deres utelukkende har sivile formål.