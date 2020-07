Trump planlegger nytt massemøte

Det neste valgkampmøtet finner sted i Portsmouth i New Hampshire 11. juli, til tross for at det forrige massemøtet i Tulsa i Oklahoma var en fiasko med langt færre tilhørere enn ventet på grunn av koronapandemien.

I kunngjøringen om møtet heter det at alle som kommer, vil bli tilbudt munnbind som de oppfordres til å bruke.

I Tulsa var bare en tredel av setene opptatt i den store hallen, trass i at Trump på forhånd skrøt av at en million billetter var reservert, og et planlagt utendørsmøte ble avlyst på grunn av det labre frammøtet.

Fire måneder før presidentvalget i november har Trump, som blir sterkt kritisert for håndteringen av koronapandemien og Black Lives Matter-protestene, ligget langt bak utfordreren Joe Biden.

Ekspertene advarer mot å stole for mye på meningsmålingene, men de sier også at Bidens ledelse er betydelig større enn Hillary Clintons på samme tidspunkt i 2016.

Målingene viser også at Trump taper terreng blant hvite kvinner i forstedene og eldre velgere, som var blant dem som sikret ham valget i 2016.