Kroatias konservative HDZ-parti blir største parti

Det var på forhånd varslet hard konkurranse mellom sittende statsminister Andrej Plenkovics konservative HDZ og den sosialdemokratiske koalisjonen Omstart.

Etter at over 60 prosent av stemmene var talt opp søndag kveld, ligger det an til at HDZ får 68 mandater i nasjonalforsamlingen, mens sosialdemokratene får 43.

På tredje plass følger den høyrenasjonalistiske Fedrelandsbevegelsen til den populære folkesangeren Miroslav Skoro med 15 seter.

Nasjonalforsamlingen har 151 medlemmer, og det kreves et flertall på 76 for å danne regjering.

Valget finner sted samtidig som Kroatia er på vei mot sin verste økonomiske krise på flere tiår som følge av koronapandemiens effekt på turistsektoren. Kroatias bruttonasjonalprodukt ventes å synke med inntil 10 prosent.

Kan bli høyrevridning

Det nye nasjonalistiske partiet Fedrelandsbevegelsen er en mulig koalisjonspartner for HDZ, siden de to til sammen trolig får flertall i nasjonalforsamlingen.

Fedrelandsbevegelsen er blitt kritisert for å beile til en voksende nostalgi for Kroatias pro-nazistiske fortid, og en allianse mellom HDZ og Fedrelandsbevegelsen vil trolig innebære en høyrevridning i kroatisk politikk.

Valget er en kjempesmell for den sosialdemokratiske koalisjonen Omstart. Det var på forhånd antatt at de ville gå av med en knapp valgseier.

Omstart ledes av nykommeren Davor Bernadic, som tok over da partiets tidligere leder ble valgt til president i desember i fjor.

To mindre partier – Vi kan og Broen – ligger an til å få henholdsvis åtte og ni plasser i nasjonalforsamlingen.

Ville tjene på pandemien

Da regjeringen utlyste valg i mai, håpet HDZ å tjene på en vellykket håndtering av pandemien. Da var det bare registrert 2.800 tilfeller og 100 dødsfall i et land med 4,2 millioner innbyggere. Den siste tiden har imidlertid smittetallene økt igjen.

Da kroatene gikk til valgurnene, måtte de ha på seg munnbind. De måtte også bli sprayet med desinfiserende middel ved ankomst til valglokalene.