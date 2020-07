Israel til motangrep på Hamas etter rakettangrep fra Gaza

Lederen for Hamas-partiet, som styrer på Gazastripen, Yahya Sinwar, i midten, deltok 1. juli på en protest mot Israels planer om å annektere deler av den okkuperte Vestbredden. Søndag opplyser Israels forsvar at to raketter er avfyrt fra Gazastripen mot Israel. Foto: Khalil Hamra / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix