Stoltenberg kommenterer påstandene i John Boltons bok

– President Trump sa han var misfornøyd, og det var en åpen og direkte diskusjon, som ikke var helt enkel, sier Stoltenberg i et intervju med TV 2.

Den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren til Donald Trump, John Bolton, har i sin nye bok «The Room Where It Happened» påstått at presidenten truet med å trekke USA ut av Nato på alliansens toppmøte i juli 2018. Bakgrunnen skal ha vært misnøye med den økonomiske byrdefordelingen i Nato.

Bolton skriver i sin bok at Trump «var på nippet til» å trekke USA ut av Nato på toppmøtet. Det presidenten endte med å si, var at han støttet Nato «hundre prosent, tusen millioner prosent,» men at «de allierte måtte betale de to prosentene innen 1. januar, ellers ville USA gjøre sin egen ting.»

– Det er ingen hemmelighet at spesielt toppmøtet sommeren 2018 var veldig dramatisk og krevende. Det var et toppmøte der vi måtte ha et ekstraordinært møte der vi kun diskuterte byrdefordelingen i Nato, sier Nato-sjefen.

Stoltenberg forteller at han la fram tall og grafer på penn og papir for å vise at selv om det er langt igjen til alle Nato-land når målet om at to prosent av BNP skal gå til forsvarsutgifter, har situasjonen blitt langt bedre de siste årene.

– Det gjør vi ikke for å gjøre Trump blid, men fordi vi 30 medlemslandene mener Nato er et viktig redskap for å bekjempe terror, sier Stoltenberg.

Han sier han har brukt tid på å få et godt arbeidsforhold til Trump, særlig ettersom USA er Natos største bidragsyter.