Den dominikanske republikk velger ny president

Dominikanerne skal søndag velge både president og ny nasjonalforsamling. Valgkampen har vært sterkt preget av koronapandemien, med få valgmøter og en koronasyk kandidat.

Opposisjonsleder Luis Abinader, som nettopp har hatt covid-19, har best vinnersjanser, ifølge meningsmålingene. Han er forretningsmann med libanesiske røtter og tilhører Det moderne revolusjonspartiet. I en årrekke har han ledet familiens reiselivsselskap og hans politiske erfaring er minimal.

Under valgkampen har han lovet å bekjempe korrupsjon og kriminalitet, samt skape arbeidsplasser.

Kandidaten til regjeringspartiet Det dominikanske frigjøringspartiet, Gonzalo Castillo, er også forretningsmann. Han eier charterflyselskapet Helidosa, som har hentet hjem hundrevis av dominikanske statsborgere under koronapandemien. Blir han president, lover han å sikre stabilitet i en urolig tid.

Leonel Fernandez anses også å ha vinnersjanser. Han tilhører Folkets maktparti og er den av de tre med mest politisk erfaring. 66-åringen har vært president tre ganger tidligere, fra 1996–2000 og fra 2004–2012.

Under sin tid som president investerte han i infrastruktur og iverksatte flere velferdsprogrammer, men han ble også kritisert for å privatisere statseide selskaper. Han har i mange år tilhørt samme parti som sittende president Daniel Medina, men de to har havnet på kollisjonskurs, og Fernandez har nå forlatt Det dominikanske frigjøringspartiet.