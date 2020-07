Måling: Yuriko Koike fortsetter som Tokyo-guvernør

Koike ble for fire år siden den første kvinnen som ble valgt til guvernør i den japanske hovedstaden. I guvernørvalget søndag sikret hun seg en lett seier, noe som gir henne fire nye år ved makten, ifølge valgdagsmålinger fra TV-kanalene NHK og TV Tokyo.

I en uttalelse sier hun at hun er svært fornøyd med å få så sterk støtte fra Tokyos innbyggere. Hun sa også at det viktigste nå er å håndtere koronapandemien.

Antall nye virusinfeksjoner i løpet av et døgn lå søndag på over 100 for fjerde dagen på rad.