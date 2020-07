WHO hyller Sveriges koronakommisjon

Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHOs generaldirektør, mener at Sveriges regjering har gjort så godt den kan under koronapandemien. Han understreker at det ikke finnes noen standardløsning på hvordan den skal håndteres. Foto: Salvatore Di Nolfi / Keystone via AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix