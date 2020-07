Eksperter kritiserer WHO for å ta for lett på luftbåren virussmitte

Verdens helseorganisasjon (WHO) og folkehelsemyndigheter i en rekke land fastholder at det først og fremst er to smitteveier vi skal bekymre oss for: inhalering av små dråper fra smittede personer like i nærheten, og berøring av infiserte flater for deretter å berøre øyne, nese eller munn.

Men andre eksperter mener at WHOs veiledning ikke tar høyde for at det er kommet stadig sterkere bevis for at viruset kan bli hengende i luften i lang tid i form av partikler kalt aerosoler, og at det også kan bevege seg flere meter.

De mener at dette også spiller en vesentlig rolle i spredningen av koronaviruset, og at det er derfor smitterisikoen øker i dårlig ventilerte rom, på busser og i andre innestengte områder – også når mennesker står minst 1,8 meter fra hverandre.

– Vi er 100 prosent sikre på det, sier Lidia morawska, professor ved Queensland University of Technology i Brisbane i Australia.

Ekspertene har skrevet et åpent brev til WHO der de anklager FN-organisasjonen for å ikke advare tilstrekkelig mot denne risikoen.

I alt 239 forskere fra til sammen 32 land har signert brevet, som skal publiseres i et vitenskapelig tidsskrift neste uke.