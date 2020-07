Valg i Kroatia i skyggen av koronaviruset

Da regjeringen utlyste valg i mai, håpet HDZ å tjene på en vellykket håndtering av pandemien. Da var det bare registrert 2.800 tilfeller og 100 dødsfall i et land med 4,2 millioner innbyggere.

Men siden har pandemien returnert. Fra null tilfeller per dag for en måned siden blir det nå registrert rundt 50 nye tilfeller hver dag.

Takket være pandemiens virkning på den viktige turistsektoren er Kroatia nå også på vei mot sin verste økonomiske krise på flere tiår.

Nærkamp

Ifølge meningsmålingene ligger de to store partiene likt. Det åpner for kamp til målstreken mellom statsminister Andrej Plenkovics HDZ og en sosialdemokratisk koalisjon.

Plenkovic, som i utenriksdepartementet i sin tid jobbet for å få Kroatia inn i EU og har vært medlem av EU-parlamentet, sies å være mer populær i Brussel enn hjemme.

Høyresiden i HDZ og katolikkene beskylder ham for å være en Brussel-nerd som svikter kristne verdier ved å ratifsere en EU-traktat for å beskytte kvinner, mens landets venstreside mener han mangler mot til å stå opp mot den gryende nasjonalistiske nostalgien for Kroatias pro-nazistiske fortid.

40 år gamle Davor Bernardic, som leder den sosialdemokratiske opposisjonen Ny start, er fra arbeiderklassen og har større evne enn den tidligere diplomaten Plenkovic til å kommunisere med folk flest. Men kritikerne sier han mangler karisma og erfaring.

Åpning for nasjonalister

Plenkovic og Bernardic rår bare over en firedel av velgerne hver, og begge vil ha store problemer med å stable et flertall på beina.

Det baner veien for et nydannet høyrepopulistisk parti under ledelse av folkemusikeren Miroslav Skoro på tredjeplass med 11 prosent. I vippeposisjon kan han avgjøre hvem som danner neste regjering.

Skoro startet partiet Fedrelandsbevegelsen etter å ha kommet på tredjeplass med 20 prosent av stemmene i presidentvalget i desember.

Hans patriotiske sanger var populære under uavhengighetskrigen på 90-tallet, og han kan lokke til seg mange konservative velgere som er skuffet over Plenkovics moderate linje.

Ikke fristende

Men verken Ny start eller HDZ er særlig lystne på en allianse med Skoro, som anklages både for sexistiske kommentarer og ultranasjonalistiske holdninger.

For SDP er en slik allianse helt utelukket, men analytikere sier at HDZ kan la seg lokke til et samarbeid med Skoro for å sikre flertall i nasjonalforsamlingen.

HDZ, ved makten siden 2016, satser på at velgerne ser dem som en trygg havn i en urolig tid, best i stand til å takle de økonomiske utfordringene, med en BNP-nedgang på 9,4 prosent i år, den verste siden uavhengigheten fra Jugoslavia i 1991.

Men Bernardic anklager HDZ for å ha kastet landet ut i valg for å profitere på koronakrisen.

Tennisturnering med koronapositive

Plenkovic selv kritiseres for å ha vært til stede på en tennisturnering nylig som var arrangert av Novak Djokovic, som sammen med fire andre spillere testet positivt for korona.

Plenkovic har testet negativt, men Bernardic anklager ham likevel for å sette folk i fare ved å drive valgkamp rundt i landet.

HDZ er også rammet av en korrupsjonsskandale som en betrodd tjenestemann sto i sentrum for, og mistanker om bestikkelser som førte til at flere ministre gikk av.

Men partiet har likevel bedre muligheter for å danne en koalisjon med andre mindre partier enn sosialdemokratene, ifølge ekspertene.

Men hvem som vinner og hvem som taper, kan kanskje bestemmes mer av viruset enn av velgerne, ifølge avisa Novi List.