«Skandiamannen» ble utpekt som mistenkt for Palme-drapet av egen arbeidsgiver

Ifølge Aftonbladet , som har fått innsyn i et tidligere hemmeligstemplet notat, ble den nå avdøde Stig Engström utpekt allerede 5. juni 1986.

Opprinnelig ble Stig Folke Wilhelm Engström, kjent som «Skandiamannen», avhørt av politiet kort tid etter drapet, og hadde ikke status som mistenkt. Han ble utelukket fra etterforskningen i 1987. Engström fikk tilnavnet på grunn av sin arbeidsplass i Skandiahuset, ved stedet der Palme ble drept.

Den 10. juni 2020 ble «Skandiamannen» utpekt av statsadvokat Krister Petersson som den politiet nå mistenker. Dette fikk sterk krtikk, ettersom «Skandiamannen» døde 26. juni 2000, altså for 20 år siden, uten tilsynelatende nye bevis, og uten at han får muligheten til å forsvare seg.

Blomster lagt ned på blodpølet på drapsstedet, 1. mars 1986. Foto: Borje Thuresson / AP / NTB scanpix

Nå viser det seg at Skandias daværende utredningsinspektør, Per Häggström, som var tidligere politimann, leverte et notat til politiet i 1986 om at «Skandiamannen» Engström ga svært varierende fortellinger til sine arbeidskolleger om hva han gjorde da Palme ble drept.

Til vaktene sa han at han hørte et smell da han befant seg ved Götabankens kontor, og at han så mennesker som snudde en mann som lå på fortauet. Til andre kolleger sa han at han var den første som kom fram til Olof Palme og at han snudde ham i stabilt sideleie.

Sveriges daværende statsminister Olof Palme ble drept i Stockholm i 1986. Her med Gro Harlem Brundtland i 1981. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

«Politiet påstår av de øvrige vitnene på drapsstedet ikke har sett Engström på plassen. Derimot har tre vitner innledningsvis gitt et signalement på gjerningsmannen som stemmer overens med Engström», står det i notatet.

Häggström konkluderer med at Engström må ha vært drapsmannen hvis opplysningene stemmer.

«Hvis dette er sant, har Engström drept O. Palme. Dette skulle da innebære at Engström kom ut av S44 (Skandiahuset) da Palme passerte, innhentet paret Palme ved Tunnelgatan, avfyrte to skudd og flyktet Tunnelgatan østover.»

Engströms daværende hustru tror ikke han var morderen.

– Han var ikke et slikt menneske. Han var for feig, har hun sagt i forhør.

Selv om Engström var drapsmannen står tre sentrale spørsmål fortsatt ubesvart;

Hvordan fikk han tak i våpen?

Hvilket motiv hadde han for drapet?

Hvor fikk han nødvendig informasjon for å gjennomføre drapet?