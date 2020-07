Biden vil rykke systematisk rasisme opp med roten

I videoen publisert på Twitter sier Biden at USA aldri har levd opp til det som står i uavhengighetserklæringen om at «alle mennesker er likeverdige».

– Denne frasen har gnagd på vår samvittighet i mer enn 200 år med institusjonell rasisme, deriblant politidrapet på George Floyd i Minneapolis, sier Biden.

«Ikke et drømmeland»

Han sier videre at USA ikke er et drømmeland og at det konstant har vært en kamp mellom to ulike deler av landet: «tanken om at alle menn og kvinner – alle mennesker – er likeverdige og den rasismen som har splittet oss».

– Vi har en mulighet til å gi de marginaliserte, de demoniserte, de isolerte og de undertrykte en fullstendig del av den amerikanske drømmen, sier den tidligere visepresidenten.

Videoen ble publisert i forbindelse med feiringen av USAs uavhengighetsdag og hadde en mer samlende tone enn talen president Donald Trump holdt samme dag utenfor Det hvite hus.

Trump med krass tale

I talen gikk Trump i strupen på dem som baktaler ham og som ikke utviser respekt for USAs fortid.

– Vi holder nå på å bekjempe radikale krefter på venstresiden, anarkister, oppviglere, plyndrere og folk som i mange tilfeller ikke aner hva de driver med. Vi kommer aldri til å la en sint gruppe mennesker rive ned våre statuer, utslette vår historie, indoktrinere våre barn eller trampe på våre friheter, sa presidenten.

– Og vi vil beskytte og bevare den amerikanske levemåten, som begynte i 1492 da Columbus oppdaget Amerika, la Trump til.

I en kommentar på NBC News skriver Biden at nettopp Trump står i veien for å kunne skape et bedre USA.

– Hver dag finner han måter å blekne og bryte ned vårt demokrati, fra grunnløse angrep på vår rett til å stemme til bruk av militærmakt mot amerikanere som demonstrerer fredelig mot rasediskriminering, skriver Biden i innlegget.