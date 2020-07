Rekordvarmt første halvår i Russland

Det opplyser Russlands senter for meteorologi og hydrologi.

– Det ser ut til at gjennomsnittstemperaturen som er observert i Russland de første seks månedene i 2020 var de høyeste på 130 år, sier senterets sjef Roman Vilfand til nyhetsbyrået Interfax.

Han peker på at uvanlig varme vintermåneder påvirket resultatet i stor grad. I januar var for eksempel gjennomsnittstemperaturen 10–11 grader over normalen.

Foreløpige tall viser at juni måned på den nordlige halvkule kommer til å bli like varm som rekordårene 2016 og 2019.