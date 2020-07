Yassin (13) drept av politiet. – Det gjør vondt fordi barnet mitt er dødt

Protestene etter George Floyds død har også ført til diskusjoner om politidrap og brutalitet under håndhevelsene av coronatiltak i Kenya, tusenvis av mil unna USA.

Floyd døde etter at en politimann presset kneet mot halsen hans, selv etter at han desperat forsøkte å advare om at han ikke fikk puste.

I Kenya har politiet blitt beskyldt for overdreven maktbruk etter at president Uhuru Kenyatta innførte et landsdekkende portforbud i mars.

En av sakene som har vekket oppmerksomhet er 13 år gamle Yassin Hussein Moyos død i Mathare-slummen i Nairobi. 30. mars ble Yassin truffet av et streifskudd mens han satt på balkongen hjemme.

Skuddene ble avfyrt av politifolk som var i ferd med å håndheve portforbudet i gata nedenfor.

Satt på balkongen

Yassin satt med søsknene på balkongen da kula traff ham i magen. Han ble fraktet til Mama Lucy-sykehuset i Kayole, men overlevde ikke.

– Jeg var hos en nabo da datteren min ringte og fortalte hva som hadde hendt, sier Yassins far, Hussein Moyo Molte, til Bistandsaktuelt i et telefonintervju.

– Hun bekreftet at Yassin hadde blitt skutt på balkongen, sier Hussein.

Moren, Khadija Abdullahi Hussein, beskriver øyeblikket da Yassin ble skutt:

– Det var politi i gatene som lette etter noen som brøt portforbudet. Etter en stund hørte vi skudd. Jeg sa til barna: legg dere ned, legg dere ned. I det samme la jeg merke til at Yassin hadde falt av stolen han sto på. Så sa han: «Mamma, jeg har blitt truffet. Bare Gud kan hevne meg», forteller hun.

Yassin hadde klatret opp på stolen for å se hvordan politiet banket folk med batongene sine.

Senere fikk familien besøk av politifolk som lovet dem oppreisning.

– De sa at vi ville få rettferdighet. Det gjør vondt fordi barnet mitt er dødt. Vi foreldre gråt, Yassins venner gråt også. Jeg må stoppe nå, jeg klarer ikke å snakke mer, sier Yassins far.

Familien til Yassin Hussein Moyo våker over den døde gutten. Foto: Luis Tato / NTB scanpix

Slått ihjel

Yassins familie er én av to dusin familier som krever rettferdighet etter at familiemedlemmer har blitt drept under liknende omstendigheter. Et annet offer for angivelig politibrutalitet er 39 år gamle Vitallis Ochilo Owino.

Owinos familie forteller at han ble slått i hjel av politiet for å ha gått gatelangs under portforbudet.

Ifølge det sivile kontrollorganet Independent Policing Oversight Authority (IPOA) har politiet drept 15 og skadet 31 personer under håndhevelsen av portforbudet. Politiet blir beskyldt for å bruke voldsomme taktikker for å håndheve portforbudet, som varer fra solnedgang til soloppgang for å hindre spredningen av coronaviruset. Tåregass, batonger og skarpe skudd skal ha blitt brukt for å holde folk innendørs.

IPOA, som skal holde uavhengig kontroll og oppsyn med politiet, uttalte 2. juni at de hadde mottatt 81 klager knyttet til dødsfall, skuddløsning, overfall med alvorlig skade til følge, tyveri, umenneskelig behandling og seksuelle overgrep, som nå blir etterforsket.

– Etter innledende etterforskning har femten dødsfall og 31 skadehendelser blitt knyttet direkte til politifolks handlinger under håndhevelsen av portforbudet, sier IPOAs leder Anne Makori.

Politimannen Duncan Ndwiga Ndiema har nå blitt siktet for å ha drept Yassin. Rettsprosessene pågikk fremdeles da Bistandsaktuelt publiserte denne artikkelen.

De kraftige protestene mot politibrutalitet har fått president Uhuru Kenyatta til å beklage til befolkningen.

– Jeg vil be alle kenyanere om unnskyldning for noen utskeielser som har blitt begått, sa Kenyatta i en TV-overført tale 1. april.

– Råtne epler

Demas Kiprono fra Amnesty International Kenya sier at politibrutaliteten bare kan opphøre dersom myndighetene tar grep for å få det til å skje. Han avviser at volden bare skyldes ‘noen få råtne epler’, slik innenriksrepartementet og politiet hevder.

– Disse ‘få råtne eplene’ har blitt så mange at de må komme fra et infisert tre i politistyrken, sier Kiprono.

Han trekker paralleller mellom hendelsene i USA og i Kenya, der det har utviklet seg en kultur for ikke å verdsette menneskeliv, og for ikke å bli stilt til ansvar for sine handlinger.

– I likhet med i USA skjer disse overgrepene i fattige strøk, og blir ofte rettferdiggjort med behovet for strenge metoder på grunn av høy kriminalitet, sier Kiprono.

Ifølge Douglas Lucas Kivoi, analytiker ved Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis, blir det kenyanske politiet svært sjeldent stilt til ansvar for sine handlinger.

Kenya har en lang historie med politibrutalitet, som ofte fører til dødsfall som kunne vært unngått.

– De opptrer ansvarsløst fordi de vet at de vil slippe unna med det. Politiet an slippe unna med voldsbruk fordi det mangler politisk vilje til å stille dem til ansvar, sier han.

En politimann griper inn i en demonstrasjon mot portforbud i Eastleigh i Kenya. Foto: Billy Mutai / NTB scanpix

«Schizofrent» forhold til politiet

Jens Christian Andvig ved NUPI har forsket mye på forholdet mellom politi og befolkning i Kenya. Han forteller at kenyanere har et «schizofrent» forhold til ordensmakten.

– De vet at politiet er brutalt og i mange tilfeller korrupt. Men de vil gjerne at politiet holder kontroll og beskytter dem mot kriminelle gjenger, sier Andvig.

Gjennom Kenyas historie er det ifølge NUPI-forskeren mange eksempler på brutale politifolk som nærmest er blitt folkehelter fordi de ble sett på som ukorrupte og slo hardt ned på kriminalitet.

Samtidig har ordensmakten et dårlig rykte i mange slum-områder, hvor de fleste ofre for politivold befinner seg; unge menn som mistenkes for å være kriminelle.

– Dette er samme mønster vi ser i USA, hvor det også der er unge menn i visse deler av befolkningen som rammes hardest av politivold, forteller han.

Andvig tror at pandemien kan forsure forholdet til politiet ytterligere i denne delen av befolkningen. Portforbud gir politimennene et påskudd til å kreve penger av dem som bryter forbudet. Slik skaffer de seg ekstra inntekt.

Mobilkamera

Mange håpet at det ville bli mindre politivold og -korrupsjon i Kenya på grunn av mobiltelefoner med kamera, som kan dokumentere maktmisbruk. Men dette har ifølge Andvig ikke skjedd.

– Bilder som er sendt til politiets hovedkvarter er blitt neglisjert. Og politiet slår ofte istykker mobiltelefoner om de er redd for at de er blitt tatt bilde av.

Artikkelen er først publisert av bistandsaktuelt.no