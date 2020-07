USA avholdt øvelser over Sør-Kinahavet

Marinefartøyene USS Nimitz og USS Ronald Reagan avholdt øvelser for å støtte opp om at området skal være «fritt og åpent», ifølge en talsperson for det amerikanske forsvaret.

Pentagon har uttrykt bekymring over en kinesisk marineøvelse rundt en omstridt øygruppe i Sør-Kinahavet og sa den kunne destabilisere regionen. Øvelsen avsluttes 5. juli.

– Disse bidragene støtter opp om amerikanske forpliktelser om stå opp for retten alle nasjoner har til å fly, seile og handle der folkeretten tillater det, sier talspersonen i det amerikanske forsvaret.

Den kinesiske øvelsen som har blitt kritisert, finner sted rundt Paraceløyene, som både Kina, Vietnam og Taiwan gjør krav på.

Kina gjør krav på nesten hele Sør-Kinahavet, og øvelsen finner sted mens spenningen mellom Kina og USA er på topp på grunn av amerikanske påstander om at Kina er skyldig i coronapandemien.