Russland avviser samtaler om G7-retur

– Vi har ikke hatt noen slike samtaler og kommer ikke til å ha noen, sa Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov lørdag.

Uttalelsen kommer etter at John Sullivan, USAs ambassadør til Russland, i et intervju sa at Washington har vært i samtaler med Russland om en tilbakekomst til G7.

Det var i 2014 at Russland ble kastet ut av den daværende G8-gruppen, etter at landet annekterte Krim-halvøya i Ukraina.

USAs president Donald Trump satte i juni spørsmålstegn ved om landene som i dag utgjør G7 – USA, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og Storbritannia – reflekterer hva som foregår i verden. Han beskrev gruppen som utdatert.