Dom mot kjent egyptisk aktivist opprettholdes

Det besluttet en ankedomstol i Kairo lørdag, ifølge en kilde i rettsvesenet. Dommen kan ikke ankes.

Douma (34) ble pågrepet i 2013, anklaget for å ha deltatt i gatekamper med sikkerhetsstyrker under en protest i Kairo to år tidligere.

I 2015 ble han dømt til 25 års fengsel, men en domstol opphevet dommen og ga ordre om at saken skulle behandles på nytt.

I januar i fjor ble Douma dømt til 15 års fengsel og ilagt en bot på over 3,5 millioner kroner.

Ahmed Douma var sentral i massedemonstrasjonene på Tahrirplassen i Kairo i 2011, som endte med at landets daværende leder Hosni Mubarak gikk av.

Han ble pågrepet etter at militæret avsatte Egypts første folkevalgte president Mohamed Mursi i 2013.