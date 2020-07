Flere boligblokker satt i karantene i Melbourne

Lørdag ble det rapportert inn 108 nye smittetilfeller i delstaten Victoria, der Melbourne ligger.

Ifølge delstatsminister Daniel Andrews vil de 3.000 personene som bor i de kommunale boligblokkene, måtte tåle en «hard nedstenging», det vil si at ingen slipper inn og ingen slipper ut.

Beboerne kommer til å få levert mat og medisiner, samt alkohol.

– Det er mange, mange sårbare mennesker som bor i disse boligblokkene. Noen av dem vil komme hjem senere i dag, vel vitende om at de ikke vil kunne forlate hjemmene sine på fem dager, sier Andrews.

Det skal utplasseres 500 politifolk per skift for å sikre at restriksjonene overholdes.

En rekke beboere i boligblokkene har fått påvist koronasmitte, og nå vil myndighetene forsøke å spore opp alle som er smittet for å hindre at antall infeksjoner eksploderer, ifølge helsemyndighetene. Boligblokkene ligger i bydelene Flemington og North Melbourne.

Innbyggere som bor i bydeler med til sammen tolv ulike postnumre i Melbourne omfattes nå av det myndighetene kaller «nivå 3» av koronarestriksjoner. Det innebærer at de bare kan gå ut i nødvendige ærend, hvis de trenger helsehjelp eller har viktige omsorgsoppgaver, samt hvis de skal på arbeid eller skole. Også trening er en gyldig grunn for å være ute.

509 personer er for tiden syke med covid-19 i Victoria, 25 av dem er innlagt på sykehus.