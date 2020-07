Fransk jihadist dømt til 30 års fengsel for sin tid som IS-politi i Syria

Vilus er blant annet dømt for medlemskap i en terrororganisasjon og for drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Under sin tid i Syria førte han blant annet tilsyn med henrettelsen av to fanger, en av dem en syrisk soldat, den andre en syrisk opprører.

Under fredagens rettsmøte ble han funnet skyldig på alle punkter.

– Glimt av håp

Ifølge aktor Guillaume Michelin har Vilus overhodet ikke endret seg siden tiden han tilbrakte i det såkalte IS-kalifatet. Han la ned påstand om livsvarig fengsel med en minstetid på 22 år.

Men dommeren ønsket å gi Vilus «et glimt av håp» og en mulighet til å «utvikle seg», og lot være å dømme ham til fengsel på livstid.

Etterforskere mener at Vilus deltok i «Al-Muhajireen» – innvandrerbrigaden – en avdeling som sto for tortur og summariske henrettelser, noe franskmannen selv avviser.

Moralpoliti

I dommen blir det lagt til grunn at han tilhørte det religiøse politiet i byen Ash Shaddadi nordøst i Syria, og at han i kraft av denne stillingen hadde ansvaret for tilsynet med henrettelser.

I en video fra 2015, som IS selv har publisert, står en mann som antas å være Vilus, to meter fra to knelende fanger med bind for øynene. Begge blir henrettet med et skudd mot hodet.

Pågripelsen av Vilus anses som en stor seier for fransk etterretning ettersom han antas å ha kjent mange franske jihadister i Syria.

Han har blant annet innrømmet å ha vært i kontakt med Abdelhamid Abaaoud, mannen som fransk etterretning mener var hjernen bak terrorangrepet i Paris i november 2015.