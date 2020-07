Russisk rett vil fengsle journalist i seks år

Svetlana Prokopjeva jobber som frilansjournalist for kanalen Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL og er siktet for å rettferdiggjøre terror etter at hun skrev en kommentar om et bombeangrep i 2018.

Fra rettssalen sa Prokopjeva at påtalemyndigheten ba om seks års fengsel og et forbud om å jobbe som journalist i ytterligere fire år.

– Dette er hevn for en hardtslående og åpenbart treffende kritikk, sa hun til nyhetsbyrået AFP.

Sakens kjerne er et angrep mot den russiske etterretningstjenesten FSB. I november 2018 sprengte en 17 år gammel anarkist seg selv i lobbyen til FSB i Arkhangelsk nord i Russland. Tre personer ble skadd i angrepet.

I en kommentar koblet Prokopjeva angrepet til det politiske klimaet under president Vladimir Putins styre. Et halvår etter ble journalistens leilighet ransaket, og hun ble satt på listen over personer Russland anser som terrorister eller ekstreme.

Det er ventet dom i den kontroversielle saken på mandag.

Reportere uten grenser ber Russland droppe saken.

– Svetlana Prokopjeva gjorde bare jobben sin, sier Jeanne Cavelier i organisasjonen.

Hun mener en dom vil sette en presedens som utgjør en fare for alle russiske journalister.

De siste årene har russiske myndigheter slått hardt ned på kritikere, inkludert journalister, som opplever stadig trangere kår for ytringsfriheten i landet.