Mexicos president advarer narkokartellene etter voldsbølge

– Dette er veldig klart: Vi skal ikke inngå avtaler med kriminelle, verken vanlig kriminalitet, organisert kriminalitet eller hvitsnippkriminalitet, sier presidenten på en pressekonferanse fredag.

Uttalelsen kommer etter at landet har vært rammet av en rekke alvorlige voldshendelser.

Narkokartellene i Mexico har tidligere i utstrakt grad bestukket myndighetspersoner og inngått avtaler med dem, noe Lopez Obrador fastslår at de skal motstå.

Mexicanske regjeringsstyrker uttalte fredag at de hadde drept 12 væpnede menn da de ble beskutt i byen Nuevo Laredo, ved grensen til Texas.

Forsvarsdepartementet i Mexico opplyser at tre patruljebiler ble beskutt, men ingen av soldatene ble såret. Det er antatt at angriperne er tilknyttet et av narkokartellene som herjer i grensebyen, som ligger i delstaten Tamaulipas.

Hendelsen skjedde dagen etter at væpnede menn drepte fem politibetjenter i delstaten Guanajuato, der også 26 personer ble drept på en rusklinikk tidligere denne uken.