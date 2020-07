– Folk må våkne. Tallene lyver ikke. Situasjonen på bakken er ingen løgn, sier WHOs direktør for krisesituasjoner, Michael Ryan, på en pressekonferanse i Genève.

Han legger til at det aldri er for sent i en pandemi å ta grep.

Hittil er over 11 millioner mennesker verden over bekreftet smittet, og covid-19-pandemien har kostet drøyt 525.000 liv.