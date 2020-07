Søreide svært bekymret for utviklingen i Hongkong

– Vi er svært bekymret for utviklingen i Hongkong og følger situasjonen tett, sier Søreide i en skriftlig kommentar til NTB.

Hun viser til at Norge sammen med 26 andre land tok opp situasjonen i Hongkong i FNs menneskerettighetsråd tirsdag.

– Vi oppfordret til at Kinas og Hongkongs myndigheter skulle revurdere iverksettelsen av den nye sikkerhetsloven. Vi frykter at den nye loven vil kunne innskrenke det demokratiske rommet i Hongkong, sier Søreide.

– Må respektere friheter

Hun sier Norge, sammen med en rekke andre land, har vært klare i oppfordringen til myndighetene i Kina og Hongkong om at frihetene til Hongkongs befolkning må respekteres i tråd med menneskerettighetene og Hongkongs Basic Law.

– Denne oppfordringen gjelder fortsatt, tilføyer hun.

Pågrepet

Den omstridte sikkerhetsloven trådte i kraft onsdag, og demonstranter er alt blitt pågrepet med grunnlag i den. Fredag ble også den første tiltalen etter loven tatt ut. En 24 år gammel mann er tiltalt for å oppmuntre andre til å kjempe for løsrivelse og for terroraktivitet, opplyser politiet i Hongkong.

En politikilde sier til nyhetsbyrået AFP at mannen er mistenkt for å ha kjørt en motorsykkel inn i en gruppe politifolk under demonstrasjonene mot sikkerhetsloven onsdag.

Den framtredende demokratiforkjemperen Nathan Law sier at han har flyktet fra Hongkong for å unngå rettsforfølgelse etter innføringen av den nye sikkerhetsloven